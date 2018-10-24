США грозят персональными санкциями саудовским властям за убийство журналиста

США могут ввести санкции в отношении лиц, которых считают ответственными за убийство журналиста Джамаля Хашогги. Об этом заявил госсекретарь Штатов Майк Помпео. Он рассказал, что американским следователям удалось распознать несколько человек, в том числе, это сотрудники спецслужб, которые ответственны за произошедшее.

Помпео подчеркнул, что эти наказания — не последняя мера со стороны Вашингтона. Также Штаты аннулируют визы 21 гражданина Саудовской Аравии.

В конце прошлой недели Эр-Рияд признал что Джамаль Хашогги погиб в здании посольства в Турции. Но эта трагедия была случайной, отмечает телеканал "Россия 24". Мировые политики в версию ссоры и последующего рукопашного боя не верят и требуют от Саудовской Аравии провести прозрачное расследование.