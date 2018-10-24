Итальянским медикам удалось спасти ногу пострадавшего болельщика

После аварии на эскалаторе в римском метро в больницах остаются 15 россиян. Трое из них — в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в посольстве нашей страны в Италии. Прокуратора и городская служба транспорта расследуют инцидент. Причины случившегося пока выясняются.

Сразу видно, что два эскалатора едут вниз с разной скоростью — один едет, второй летит. Сбрасывая, раскидывая людей направо и налево. Это видео, которое снимал один из болельщиков, теперь главная улика в уголовном деле.

Станция метро "Репубблика" все еще закрыта и оцеплена, Сюда в 7 вечера спустилась группа болелщиков ЦСКА, чтобы начать движение к стадиону Олимпико. Дальше этой станции они не уехали — эскалатор рухнул почти мгновенно, не выдержав нагрузки.

Раненые все найдены, посчитаны. В каждой больнице дежурит сотрудник дипмиссии в Риме. Переломы, порезы, рваные раны — больше всего досталось тем, кто стоял на нижних ступеньках, в начале группы. Когда понесся эскалатор, они упали первыми, и не уже не смогли подняться — сверху на них падали люди, а механизм продолжал крутиться, затягивая одежду.

"Рваные ранения — много повреждений мягких тканей. Всем пострадавшим предстоит пройти терапию антибиотиками, чтобы избежать заражения. Состояние у всех стабильное", — сообщил Чиро Виллани, профессор кафедры анатомии, гистологии, судебной медицины и ортопедии римского университета Сапиенца.

Двое их трех самых тяжелых пострадавших находятся в поликлинике "Умберто". Здесь Дмитрий, которому удалось сохранить ногу, боялись, что придется ампутировать, Владимир и Настя — на видео видно, как болельщики с соседнего эскалатора втягивают на перила молодого человека в черном спортивном костюме, это ее муж, который стоял на несколько ступенек выше. Самолет в Москву улетит без них – два-три дня придется провести под наблюдением врачей. Домой Настя вернется в гипсе.

Прыгали или нет — будет разбираться следствие, которое уже назвало ЧП очень странным. Даже если кто-то прыгал — это ненормально. И что такое 60 человек на эскалаторе в 7 часов вечера в центре? На линии А в час пик — обычное дело.

Пострадавших россиян опросит полиция. Эксперты уже начали осмотр станции метро — эскалатор будет закрыт, пока не будут проведены все необходимые следственные действия.