Малкин помог "Питтсбургу" в овертайме обыграть "Эдмонтон"

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялись матчи очередного игрового дня. "Питтсбург Пингвинз" в выездном матче одержал непростую победу над "Эдмонтон Ойлерз" в овертайме. Итоговый счет 6:5 в пользу "пингвинов".

Команды устроили результативную "перестрелку", в результате которой команды не смогли выявить победителя в первые 60 минут, завершив основное время матча вничью 5:5. Отметим, что в одном из моментов автором голевой передачи стал российский нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин. Для него этот результативный пас стал десятым в сезоне.

Победу же "Питтсбургу" в овертайме принес Сидни Кросби, оформивший дубль.