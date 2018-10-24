Георгиев совершил 36 сэйвов, обеспечив победу "Рейнджерс" над "Флоридой"

Российский вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Александр Георгиев стал одним из героев матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Флориды Пантерз". Голкипер своими действиями помог своему клубу одержать победу со счетом 5:2.

В матче против "пантер" Георгиев отразил сразу 36 бросков по своим воротам из 38 нанесенных. Помимо российского стража ворот участие в игре приняли еще два российских легионера "рейнджеров" – Павел Бучневич и Владислав Наместников, однако набрать результативные очки им не удалось.

Отметим россиян в составе "Флориды": Евгению Дадонова удалось отметиться голевым пасом, Богдан Киселевич првоел на льду 14 минут 25 секунд, а Максим Мамин – 8 минут 16 секунд.