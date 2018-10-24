8 из 16 пострадавших в Риме россиян выписаны из больниц

8 российских болельщиков, пострадавших накануне из-за поломки эскалатора в римском метро, уже выписаны из больниц.

"По уточненным данным, были госпитализированы 16 россиян. По состоянию на 08:15 (09:15 мск), 8 из них выписаны. Ночью были сделаны несколько операций, в настоящий момент проводятся еще две операции", — рассказал РИА Новости поверенный в делах посольства РФ в Италии Максим Бурляй, добавив, что состояние всех пострадавших врачи оценивают как стабильное.

ЧП произошло вечером 23 октября на станции метро "Репубблика", когда группа российских болельщиков направлялась на матч московского клуба ЦСКА с командой "Рома". В момент спуска эскалатор резко увеличил скорость движения, люди стали падать, внизу образовалась давка.

По факту произошедшего прокуратура Рима завела следственное дело. Собственную проверку проводит и транспортная служба. Между тем, римские власти не исключают, что к поломке могло привести поведение самих болельщиков. По свидетельствам некоторых очевидцев, они прыгали и танцевали на эскалаторе, однако официально версия о таких действиях не подтверждена.