Сборная России по борьбе выиграла медальный зачет чемпионата мира

В венгерском Будапеште завершился чемпионат мира по борьбе вольного стиля. Победителем общекомандного медального зачета стала сборная России. На мировом первенстве российские вольники завоевали четыре золотых, одну серебряную и две бронзовые медали.

Перед заключительным днем соревнований российская команда отставала от лидирующей сборной США, однако победы Магомедрасула Газимагомедова и Аблудрашида Садулаева позволили России опередить американскую команду "на флажке" и выиграть медальный зачет чемпионата мира.

Кроме того, накануне сборная России досрочно выиграла и общекомандный зачет по очкам.