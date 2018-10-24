У руководства Сочи идут обыски

В квартире исполняющего обязанности мэра Сочи Ивана Бомбергера начались обыски. Чиновника подозревают в выдаче незаконных разрешений на строительство домов и превышении должностных полномочий. Несколько лет назад он купил квартиру — 90 квадратных метров обошлись ему всего в 1 миллион рублей.

В числе подозреваемых и руководитель водоканала Сочи Сергей Винарский, и главный архитектор города Владимир Малов. Их также подозревают в превышении должностных полномочий. Первый выдал разрешение на незаконное подключение многоквартирного дома к сетям, а второй подписывал документы на незаконное строительство. В домах чиновников обнаружены крупные суммы денег. Всего массовые обыски пройдут по 23 адресам в Сочи, сообщает телеканал "Россия 24".

За два месяца Басманный суд Москвы арестовал семерых сочинских чиновников. В октябре в Сочи были арестованы два первых вице-мэра города. За решеткой оказались первый вице-мэр Сергей Юрин и его предшественник Анатолий Рыков. Они подозреваются в двух особо тяжких преступлениях. Им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

У Анатолия Рыкова были обнаружены дорогие иномарки, элитный алкоголь, драгоценности, часы в ассортименте, отдельные экземпляры которых стоят по 3 миллиона рублей. Владелицей машин Porsche и Mercedes значится супруга чиновника. В краснодарском доме Рыкова для машин оборудован гараж, а также винный погреб.

Фигурантами уголовного дела также стали экс-замначальника правового управления Сочи Андрей Левентюк, заместитель директора департамента экономики и стратегического развития города Александра Иванова, адвокаты Николай Гребенюк и Алексей Литвинов, а также учредитель мануфактуры "Юг" Игорь Строганов, который подозревается в даче взятки.

Чиновники вымогали за согласование строительства двух многоквартирных домов взятки в размере от 50 до 100 миллионов рублей.

В числе задержанных также главный архитектор Краснодара Игорь Мазурок, вице-мэр Сочи по вопросам ЖКХ и председатель совета директоров АО "Спецавтохозяйство по уборке города" Юрий Паламарчук, директор департамента имущественных отношений администрации Сочи Владимир Пермяков.

Под стражей оказался и еще один первый вице-мэр Сочи – Мугдин Чермит. Он оказался замешан в выдаче компании "Остринский" разрешения на строительство жилого комплекса, несмотря на многочисленные нарушения с ее стороны.

В апреле на Кубани по материалам прокуратуры возбудили 40 уголовных дел о нарушениях прав дольщиков. А после проверки работы прокуратуры Адлерского района Сочи по собственному желанию уволились три прокурора.