МАК: Ми-8, разбившийся под Красноярском, при взлете задел груз другого вертолета

Вертолет Ми-8, который разбился в августе на севере Красноярского края, при наборе высоты столкнулся с грузом другого вертолета. Об этом говорится в отчете Межгосударственного авиационного комитета.

По версии МАК, при столкновении вертолет разрушился, фюзеляж упал на землю и сгорел. Все находившиеся на борту люди погибли. Хвостовая балка второго вертолета с грузом и внешней подвеской упала на землю в 118 метрах от фюзеляжа. Экипаж совершил посадку на площадке Ванкор.

Таким образом, крушение не было связано с работоспособностью двигателей и других агрегатов вертолета. Отчет является предварительным, и выводы экспертов могут быть скорректированы.

Как сообщает "Интерфакс", МАК рекомендовал авиакомпании "UTair-Вертолетные услуги" внести в руководство по производству полетов справочные данные о площадке Ванкор, поскольку ранее эти данные отсутствовали. Пилотам рекомендовано дополнительно изучить порядок ведения радио- и визуальной осмотрительности на всех этапах полета.

Вертолет Ми-8 UTair разбился утром 4 августа в районе Ванкорского месторождения. На его борту находились 18 человек — три члена экипажа и 15 пассажиров (сотрудники работники ООО "РН-Ванкорнефть"). Все они погибли.