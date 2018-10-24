Лопетеги останется в "Реале" на время "класико" с "Барселоной"

Главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги продолжит работу на своем посту как минимум на время принципиального матча с "Барселоной". Информацию о подготовке команды испанским специалистом подтвердил директор мадридцев Эмилио Бутрагеньо.

"Лопетеги будет руководить командой в матче с "Барселоной" в абсолютно нормальном режиме, — заявил функционер, слова которого приводит Спорт24.Ru со ссылкой на El Mundo Deportivo. – В нынешней ситуации необходимо сохранять спокойствие, сплоченность и веру в игроков клуба. До нас доносились служи о возможной отставке Лопетеги до "класико", но к игре с "Барсой" мы подойдем с уверенностью в своих силах. Воскресная встреча будет отличной мотивацией для всех".

Напомним, что ранее сообщалось о недовольстве работой Лопетеги со стороны руководителей "Реала" и возможной отставкой специалиста со своего поста. Боссы "Королевского клуба" считают демонстрируемые результаты команды неудовлетворительными.