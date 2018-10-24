Московская шаурма не прошла проверку: Роспотребнадзор нашел многочисленные нарушения

Специалисты московского управления Роспотребнадзора проверили более 250 торговых точек, продающих шаурму, и во всех обнаружили многочисленные нарушения в области санитарного законодательства и технических регламентов. Проверки проводились по требованию прокуратуры из-за обращений отравившихся покупателей, сообщается на сайте ведомства.

Самыми частыми допущенными нарушениями стали отсутствие документов на сырье, нарушение сроков годности и условий хранения готовой шаурмы, отсутствие условий для обработки продуктов должным образом, отсутствие воды и условий для обработки посуды и соблюдения личной гигиены поварами. 54% отобранных для проверки образцов продукции оказались небезопасными по микробиологическим показателям, в частности, в них был обнаружен золотистый стафилококк.

Московские районные суды уже приостановили работу 112 предприятий, в 16 случая был наложен штраф на общую сумму 156 тысяч. Остальные материалы (93 дела) пока еще находятся на рассмотрении в судах.