Александр Овечкин сыграл в "топорный" дартс

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вместе со своими партнерами по команде устроил необычный турнир по дартсу. Хоккеисты из столичного клуба заменили обычный атрибут этого спорта – дротики на топоры.

"Хорошо, детка, я сделаю это для тебя", — сказал Ови на камеру и метнул топор прямо в цель. Видео опубликовано в официальном Twitter "Вашингтона". Сообщается, что победителем мини-турнира стал нападающий "кэпс" Ти-Джей Оши.

Напомним, что ранее "Кэпиталз" в матче "регулярки" НХЛ одержал победу над "Ванкувер Кэнакс", а Овечкин набрал четыре очка и стал второй звездой игрового дня.