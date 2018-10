Александр Овечкин сыграл в "топорный" дартс

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вместе со своими партнерами по команде устроил необычный турнир по дартсу. Хоккеисты из столичного клуба заменили обычный атрибут этого спорта – дротики на топоры.

"Хорошо, детка, я сделаю это для тебя", — сказал Ови на камеру и метнул топор прямо в цель. Видео опубликовано в официальном Twitter "Вашингтона". Сообщается, что победителем мини-турнира стал нападающий "кэпс" Ти-Джей Оши.

