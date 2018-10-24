Подарите Соне возможность жить и дышать
Соня с рождения борется с тяжелым генетическим заболеванием – муковисцидозом. Болезнь неизлечима, но при правильной терапии можно прожить всю жизнь. Однако на ее фоне у Сони появилась синегнойная палочка – устойчивая к антибиотикам бактерия. Справиться с ней может лишь дорогой препарат "Колистин". Лекарство не включено в перечень жизненно необходимых, поэтому предоставить его бесплатно Минздрав не может. Родители Сони просят о помощи.
Жизнь Сони под угрозой. Нужно СРОЧНО собрать 900 120 рублей.
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Родители Софьи несколько лет лечились от бесплодия. Новость о долгожданной беременности стала для них огромной радостью. Сонечка появилась на свет без осложнений, но уже в месяц малышке поставили диагноз – муковисцидоз. Он затрагивает железы внутренней секреции и нарушает работу органов дыхания и желудочно-кишечного тракта. Началась череда кошмаров: бронхит, стафилококк, двусторонняя пневмония, реанимация, расстройства пищеварения.
Родители долго не могли оправиться от удара и поверить в происходящее, и только необходимость регулярных процедур и приема лекарств возвращала их в реальность. Теперь каждый их день спланирован заранее: четыре раза надо сделать ингаляции, три раза – массаж грудной клетки, не забыть про ферменты с каждым приемом пищи – без них организм не переваривает еду.
Многочисленные лекарства требуются для работы желудка, легких, печени. Соня послушно и терпеливо выполняет все назначения врачей, ведь при грамотной терапии люди с ее диагнозом могут жить долгой, полноценной жизнью. Соне тоже хочется жить, как все дети: ходить в детский садик, дружить с ребятами. Она очень активная, общительная, увлекающаяся девочка – любить петь, читать, кататься на велосипеде, интересуется животными и хотела бы завести дома кошечку, но из-за болезни родители вынуждены оградить ее от домашних питомцев. В садик Соня тоже не ходит. Возможно, не пойдет и в школу – останется на домашнем обучении.
Родители всеми силами оберегают дочку от инфекций, но поселившая в легких "синегнойка" перешла в хроническую форму. Синегнойная палочка – устойчивая к антибиотикам бактерия. Она буквально сжирает легочную ткань девочки. Справиться с ней может лишь препарат "Колистин", но лекарство далеко не дешевое – одна упаковка стоит 150 020 рублей. Цена за годовой курс для родителей Сони и вовсе заоблачная. "Колистин" не включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, и предоставить его бесплатно Министерство здравоохранения не может. Но если не избавиться от бактерии, потребуется пересадка здоровых органов.
Чтобы не терять времени, родители самостоятельно приобрели первую упаковку дорогостоящего лекарства, но на этом их материальные возможности исчерпаны. В семье работает только папа, и оплатить полный курс лечения ему не под силу – все скромные заработанные средства и так уходят на поддержание здоровья дочери. Для покупки препарата семье Саяпиных необходимо собрать 900 120 рублей. Мы просим вас подарить Соне столь нужное ей лекарство, дать ей шанс победить страшную инфекцию и наконец вдохнуть полной грудью.
Помочь Соне можно на сайте Благотворительного фонда "Алёша"
Также вы можете перечислить пожертвование на расчетный счет фонда:
Расчетный счет в "Cбербанке"
Банк: Северо-Западный Банк
ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" г. Санкт-Петербург
БИК 044030653
Счет банка 30101810500000000653
Получатель: Благотворительный фонд помощи нуждающимся "Алёша"
Расчетный счет (лицевой счет): 40703810055240000272
ИНН: 7805303459
Назначение платежа: "Благотворительное пожертвование для Саяпиной Сони"
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