Погоня за пьяным водителем во Владивостоке окончилась аварией и арестом на пять суток. Видео

Суд Советского района города Владивостока приговорил водителя Lexus к административному аресту на пять суток за неповиновение законному распоряжению полицейского в минувшее воскресенье, когда нарушитель не остановился по требованию сотрудника ДПС.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 21 октября: во Владивостоке полицейские были вынуждены погнаться за автомобилем Lexus без номеров после того, как его водитель попытался скрыться скрыться от стражей закона.

Погоня окончилась аварией, пострадала 59-летняя женщина, которая получила травму шейного отдела позвоночника.

Автомобиль нарушителя врезался в ограждение и остановился, а его водитель выпихнул своего пассажира, бросился бежать, однако был задержан.

От освидетельствования на опьянение нарушитель отказался. В настоящее время он привлечен к административной ответственности по нескольким статьям и пребывает под стражей.