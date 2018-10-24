Мертвую россиянку пытались вывезти на Украину под видом живой

Отец с сыном попытались провезти мертвую женщину на территорию Украины, выдав ее за живого пассажира автомобиля, сообщило Восточное управление Государственной пограничной службы страны.

Инцидент произошел днем в минувший вторник на пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области. Во время осмотра "Форда" с российскими номерами, управлял которым гражданин РФ, на заднем сидении таможенник обнаружил пристегнутый ремнем безопасности труп супруги водителя. Мужчина предоставил свидетельство о смерти, пояснив, что хотел бы похоронить спутницу жизни в Запорожской области, но затруднился ответить на вопрос, почему он вместе с сыном перевозил ее как обычного пассажира.

Таможенники привлекли полицейских, после чего было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство". При этом в релизе отмечается, что российские пограничники "не увидели в перемещении трупа ничего удивительного" и спокойно выпустили автомобиль с территории РФ.

Неназванный источник сообщил "Федеральному агентству новостей", что российские пограничники были в курсе перевозки тела, поскольку водитель это и не скрывал. "Никто не выдавал ее за живую", — парировал собеседник.