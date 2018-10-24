МВД Италии обвиняет россиян в прыжках на эскалаторе

В неисправности эскалатора в римском метро виноваты российские болельщики. Они вели себя на нем неподобающим образом, заявил вице-премьер итальянского правительства и глава МВД Маттео Сальвини.

Он заявил, что в происшествии, в котором пострадали три десятка человек, повинны десятки скачущих и танцующих на эскалаторе пьяных псевдоболельщиков. Версию Сальвини поддежала и мэр Рима Вирджиния Раджи. Инцидент произошел вечером 23 октября. Эскалатор неожиданно ускорил ход, а находившиеся на нем люди начали падать, поясняет ТАСС. Внизу эскалатора образовалась давка. Разогнавшийся эскалатор затягивал одежду людей в механизм.

После аварии эскалатора были госпитализированы 19 человек. 16 из них – граждане России. Восьмерых из них уже выписали, их травмы незначительны. Остальные остаются на лечении. Состояние троих раненых – тяжелое. Римским врачам удалось избежать худшего – ампутации ноги россиянину по имени Дмитрий. Они сохранили ему ногу.

Все пострадавшие на станции "Репубблика" – болельщики московского ЦСКА, которые ехали на римский Олимпийский стадион на матч Лиги чемпионов с "Ромой". Видеозапись произошедшего в метро. Которую сделал один из болельщиков, теперь главная улика в уголовном деле.

Незадолго до начала матча футбольной Лиги чемпионов между римской "Ромой" и московским ЦСКА возле Олимпийского стадиона в столице Италии также произошло несколько стычек между фанатами команд. В одной из них пострадал болельщик армейцев, которого ударили ножом. Футболисты ЦСКА уступили "Роме" с разгромным счетом — 3:0.