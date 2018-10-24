"Спартак" отправился на матч с "Рейнджерс" без Глушакова и Ещенко

Московский "Спартак" утром 24-го октября отправился в Шотландию на матч третьего тура Лиги Европы против "Рейнджерс". Исполняющий обязанности главного тренера Рауль Рианчо решил не брать на выездной поединок полузащитника Дениса Глушакова и защитника Андрея Ещенко.

Кроме них в Глазго не полетели Джано Ананидзе, Александр Самедов и Педро Роша. Все футболисты останутся на подмосковной базе в Тарасовке, где будут продолжать работу по индивидуальному плану, о чем сообщает официальный сайт "красно-белых". Также не сыграет в Шотландии дисквалифицированный Луис Адриано.

Всего на туманный Альбион отправились 19 футболистов: вратари Александр Максименко и Артем Ребров, защитники Сальваторе Бокетти, Дмитрий Комбаров, Георгий Джикия, Илья Кутепов, Николай Рассказов и Марко Петкович, полузащитники Роман Зобнин, Роман Еременко, Александр Ломовицкий, Александр Ташаев, Софьян Ханни, Михаил Игнатов, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Фернандо и Артем Тимофеев, а также нападающий Зе Луиш.

Игра состоится в четверг, 25-го октября на стадионе "Айброкс".

Ранее руководством команды было принято решение об отставке итальянского специалиста Массимо Карреры и возвращении Глушакова и Ещенко в основной состав после скандала о лайке в Instagram.