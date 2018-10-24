"Я стабильно пьяно и женато": Шнур подтвердил, что вновь окольцевался

Лидер группировки "Ленинград" в свойственной ему стихотворной форме подтвердил то, о чем ранее говорили и писали СМИ и его поклонники в соцсетях. Сергей Шнуров, он же Шнур, снова женат.

Ранее в ЗАГСе Петербурга Шнуров был замечен с некоей блондинкой – они сидели за столом и, похоже, заполняли какие-то бумаги.

Его друзья косвенно подтвердили намерение Шнура вновь жениться, а чуть позже на соответствующий вопрос он с юмором ответил: "Всегда я собираюсь жениться".

В "Инстаграме" музыканта 24 октября опубликовано фото с блондинкой, которая, впрочем, отвернулась от объектива.

Оно сопровождается стихотворением, в котором, в частности, есть строки:

"Как обычно было не спокойно,

Расширялся блок, который НАТО,

Колебался курс рубля, биткойна,

Только я стабильно пьяно и женато…"

Это уже четвертый брак музыканта. Недавно он развелся Матильдой и уже вскоре был замечен с 27-летней Ольгой Абрамовой, известной как поэтесса Варвара. СМИ предполагают, что она и стала очередной женой Шнура.