Врачи уточняют диагноз певице Светлане Лободе

36-летняя певица Светлана Лобода была экстренно госпитализирована с репетиции за два дня до начала своего шоу SuperStar в Москве. Во время сложного танцевального номера она почувствовала резкую боль в спине и потеряла сознание. Медики делают все возможное для стабилизации состояния здоровья артистки.

Врачи уточняют диагноз, сообщает РИА Новости. У нее подозревают обструкцию почки. Состояние певицы оценили, как средней тяжести.

Концерты Светланы Лободы должны состояться 25, 26 и 28 октября в московском "Крокус Сити Холле". Все билеты на них раскуплены. Певица решила пока не отменять свои выступления в Москве, добавила пресс-секретарь артистки Дарья Бурлакова.

Светлана Лобода — автор песен и поп-певица. Свою карьеру артистка начала в составе группы "ВИА Гра". Популярность получили ее сольные песни "Постой, мужчина", "Революция", "К черту любовь" и другие.

Певица – мать двоих детей. Дочь Еву она родила от хореографа Андрея Царя. А весной 2018 года повторно стала мамой. Певица подарила дочь лидеру группы Rammstein Тиллю Линдеманну. Роман между исполнителями закрутился на фестивале "Жара в Баку" летом 2017 года. Роды проходили в одной из лучших клиник Лос-Анджелеса Cedars Sinai. Здесь рожали Кристина Агилера, Мадонна, Ким Кардашьян и другие звезды.