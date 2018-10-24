Сердобольные соседи подкармливали оставленную в квартире кошку через замочную скважину

В Иванове хозяйка оставила свою кошку дома и пропала, последний раз ее видели 13 октября. Обеспокоенные соседи спустя несколько дней услышали крики брошенного животного и стали его подкармливать.

Процесс введения еды в замочную скважину местные СМИ сняли на видео. Для этого мужчина брал большой шприц с длинной трубкой и вводил при помощи этих приспособлений молоко.

Взволнованные жители обращались к полицейским, однако они не нашли веских причин для вскрытия квартиры. "Будем искать родственников", — пообещали они.

Вчера, 23 октября, хозяйка кошки вернулась. Выяснилось, что все это время она отдыхала и лечилась в санатории.