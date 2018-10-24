Бегунья доползла до финиша марафона со сломанной ногой

Японская бегунья во время преодоления марафонской дистанции сломала ногу, но приняла решение добраться до финиша любой ценой и преодолела оставшуюся часть дистанции ползком. Инцидент произошел на эстафетном соревновании в префектуре Фукуока.

Спортсменка после того, как преодолела несколько километров дистанции почувствовала резкую боль в ноге, но несмотря на это она продолжила свое выступление. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на The Asahi Shimbun, девушка ради конечной цели упала и поползла к финишной черте, стирая колени в кровь. Она все-таки смогла передать эстафетную палочку своей коллеге.

После дистанции японка была госпитализирована. В больнице у нее диагностировали перелом. Впрочем, ее усилия оказались бесполезными – главный тренер команды решил снять команду с соревнований, чтобы прекратить мучения бегуньи. Однако до самой спортсменки, как и до ее коллег по команде, эту информацию не постарались донести.