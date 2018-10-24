102-летний австралиец может получить 7 лет тюрьмы за ссору с 92-летней старушкой

В доме престарелых на восточной окраине Сиднея 102-летний старик сильно повздорил с 92-летней старушкой, после чего был задержан, несмотря на его более чем почтенный возраст.

Имя арестованного и то, что именно он натворил, полицейские не разглашают. Известно лишь то, что в ноябре долгожитель предстанет перед судом, а до этого ему разрешено остаться на свободе под залог.

Если суд признает его виновным, старику будет грозить семь лет заключения, из чего можно сделать вывод, что он совершил нечто серьезное.

Случаи, когда под суд и в тюрьму идут люди, перешагнувшие 100-летний рубеж, крайне редки, однако и такое бывает.

Например, в 2004 году в Великобритании судили 100-летнего Бернарда Хеджинботама, который в этой стране стал самым старым человеком, оказавшимся на скамье подсудимых.

Тогда, несмотря на признание стариком своей вины, его освободили и разрешили вернуться к своей семье, передает РИА Новости.