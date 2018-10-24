Кремль: выход США из ДРСМД грозит новой гонкой вооружений

Решение США выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) грозит новой гонкой вооружений, считают в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о состоявшихся 23 октября переговорах Владимира Путина с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, отметил, что американская сторона, видимо, уже приняла решение и в ближайшее время формализует процесс выхода из этого договора.

"Это чрезвычайно опасное намерение, то есть это фактически декларирование намерения ввязаться в гонку вооружений, наращивать потенциал вооружений", — подчеркнул представитель Кремля, передает ТАСС.

В этой связи Дмитрий Песков пояснил, что на фоне подобных заявлений российские власти в первую очередь, конечно, будут думать о национальных интересах и о вопросах национальной безопасности России.

Говоря о возможности визита Владимира Путина в США, пресс-секретарь президента сообщил, что Москва готова обсуждать эту тему, однако пока каких-то решений на этот счет нет.

20 октября президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из договора о РСМД, объяснив это тем, что Россия якобы нарушает его условия. США также считают, что договор устарел и не отвечает интересам сторон. Россия, в свою очередь, считает, что положения договора нарушают как раз Соединенные Штаты.