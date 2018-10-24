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24 октября 201813:00

Поднят упавший в воду пролет Крымского моста

Виталий Тимкив/ТАСС

На поверхность поднят фрагмент пролета строящейся железнодорожной части Крымского моста. В начале октября из-за неисправности домкратной системы он накренился и упал в воду.

Никто из строителей при этом не пострадал, напоминает РИА Новости. Инцидент не повлияет на график строительства железнодорожного перехода между Крымским полуостровом и Тузлинской косой Тамани.

Извлеченный из воды блок железнодорожного пролета моста был на прошлой неделе разрезан на пять частей. Они подняты при помощи плавучего крана и вывезены на складскую площадку. Ожидается поставка новой металлоконструкции с завода-изготовителя.

 

Крымский мост – самый протяженный в России. Его длина – 19 километров. Движение по его автомобильному участку было открыто на полгода раньше плана. Автомобильное движение по мосту открыл президент России Владимир Путин за рулем грузовика КамАЗ.

Начало движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.

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