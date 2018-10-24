Алонсо переподписал контракт с "Челси" до 2023 года

Лондонский "Челси" сообщил о том, что заключил новое соглашение с испанским защитником Маркосом Алонсо. Обновленный долгосрочный контракт теперь рассчитан до лета 2023-го года.

"Я невероятно рад остаться здесь надолго и продолжать играть за одну из лучших команд мира, — признается Алонсо, слова которого приводит Спорт24.Ru со ссылкой на официальный сайт лондонцев. – Прошедшие два сезона выдались отличными и следующие будут не хуже".

Напомним, что Алонсо выступает за "Челси" с августа 2016-го года после того, как перешел из итальянской "Фиорентины". За время выступлений в составе "синих" испанский оборонец сыграл в 73 играх, забив 14 мячей.