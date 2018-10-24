Бюджет 2019 года будет профицитным

Государственная дума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2019-2021 годы.

Как сообщает РИА Новости, за проголосовали 370 депутатов, против — 65, воздержавшихся не было. Второе чтение запланировано на 14 ноября.

Ожидается, что в 2019 году бюджет будет профицитным впервые за долгое время. Доходы превысят расходы почти на 2 триллиона рублей. Это 1,8% ВВП. Инфляция, по прогнозам, будет немного больше целевого значения в 4%, передает "Россия 24".

Представляя документ депутатам министр финансов Антон Силуанов сказал, что бюджет направлен на "реализацию задач, поставленных президентом РФ в майском указе текущего года".

"Профицитный бюджет — это залог того, что мы в полном объеме сможем выполнить наши обязательства без сокращений, без секвестров, как это раньше иногда проходило", — подчеркнул министр.

В свою очередь глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин также заметил, что бюджет отражает цели и приоритеты, оставленные президентом, и включает распределение расходов на 12 национальных проектов.