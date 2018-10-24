Пироман за два дня сжег машины трех волгоградских бизнесменов

Настоящую охоту на дорогостоящие автомобили волгоградских предпринимателей открыл неизвестный молодой человек — только за последние два дня он сжег четыре машины. Действия злоумышленника попали в объектив камеры наблюдения.

В ночь на 23 октября целями преступника стали Toyota Camry и Audi Q7, оставленные владельцами на стоянке на Ангарской улице. В региональном управлении МВД отметили, что огонь вспыхнул в районе арки левого переднего колеса японского автомобиля, а затем перебросился на стоящую рядом машину, в итоге обе они выгорели практически полностью. "Новости Волгограда" указывают, что Toyota принадлежала 34-летнему коммерческому директору "Энергопромцентра", а Audi — 38-летнему гендиректору ITTREID.

В ночь на среду пламя охватило еще два автомобиля на улице Циолковского. На кадрах видно, как злоумышленник в синей куртке приближается к Honda CR-V, поливает ее зажигательной смесью и чиркает зажигалкой. Спустя 10 секунд виновника пожара уже не было на месте, а огонь перебросился на припаркованную рядом Skoda Octavia. Оба транспортных средства, которые успели потушить пожарные, принадлежат директору компании "Авангард".

Неделей ранее, 17 октября, пироман сжег Lexus в Ворошиловском районе города. Выйти на след подозреваемого так и не удалось. Не исключено, что поджоги стали своего рода акциями устрашения предпринимателей.