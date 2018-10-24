Мэрия Рима не дала денег на ремонт аварийного эскалатора

Взбесившийся эскалатор травмировал три десятка пассажиров на станции Repubblica римской подземки. Деньги на срочный профилактический ремонт инфраструктуры метро компания общественного транспорта Рима Atac запрашивала еще в 2015 году. Но финансирование было заморожено.

Это было связано со сменой руководства компании, поскольку прежнее фактически привело ее к банкротству, и со сменой мэра – Вечный город возглавила представительница "Движения "5 звезд" Вирджиния Раджи, сообщает ТАСС. Сейчас именно Раджи заявила, что к аварии на эскалаторе привели действия футбольных болельщиков, которые прыгали на ступенях движущейся лестницы.

Масштабные работы по профилактике и срочному ремонту инфраструктуры станций римского метро "Репубблика" в центре итальянской столицы были запланированы на 2019 год. Среди срочных работ указывалась, в частности, проверка и ремонт систем обеспечения безопасности. В неисправности эскалатора в римском метро виноваты российские болельщики, заявил также вице-премьер итальянского правительства и глава МВД Маттео Сальвини.

Впрочем, в век интернета и мобильной связи врать не выгодно: пассажиры метро сняли происходившее на станции на смартфоны. На видео видно, что один из эскалаторов сначала резко практически останавливается, а затем начинает разгоняться. Это не позволяет людям нормально с него сойти. Внизу эскалатора образуется пробка, пассажиры начинают валиться друг на друга.

19 человек в результате инцидента на эскалаторе были госпитализированы. Они получили переломы, а также рваные раны. Четверым пострадавшим сделаны операции. Римские медики спасли ногу россиянину – ему грозила ампутация ступни. 16 пострадавших на станции римского метро – россияне. Это болельщики ЦСКА, которые направлялись на матч московской команды с "Ромой".

На подступах к римскому Олимпийскому стадиону между россиянами и тиффози произошли стычки. Один из болельщиков ЦСКА получил ножевое ранение. Московский клуб проиграл "Роме" со счетом 3:0.