Пушилин: ДНР сможет отразить возможную агрессию Украины

ДНР готова к отражению возможной агрессии со стороны Украины. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" заявил временно исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Он констатировал, что агрессия со стороны Киева не исключается. Также он подчеркнул, что ДНР готова и к другим шагам, но сейчас для этого нет политической целесообразности.

Пушилин спокоен за состояние военной техники, количество личного состава и уровень его подготовки. По его словам, сейчас республику будут защищать уже не разрозненные отряды ополченцев, а "полноценная армия со всем сопутствующим, включая строевую подготовку".

Предыдущий глава ДНР Александр Захарченко погиб при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка 31 августа 2018 года. Выборы глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик планируется провести 11 ноября. Киев отказывается признавать выборы.