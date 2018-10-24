Мария Шарапова восстановилась от травмы и приступила к тренировкам

Российская теннисистка Мария Шарапова сообщила о том, что оправилась от полученного повреждения плеча. 31-летняя спортсменка спустя полтора месяца вернулась на корт, где проводит тренировки.

"С моим плечом все в порядке, — написала занимающая 29 строчку мирового рейтинга Шарапова. – После шести недель восстановления я во вторник впервые вышла на корт".

Ранее Шарапова заявляла о том, что текущей сезон для нее завершен, а свои выступления в туре она возобновит уже в 2019 году. Планируется, что первым турниром в новом сезоне для нее станет Открытый чемпионат Шэньчжэня.