Может ли "органическая" еда уменьшить риск развития рака?

Учёные из Франции заявили, что у людей, питающихся большим количеством так называемой органической пищи, на 25 процентов меньше шансов заболеть раком по сравнению с людьми с другим рационом питания (они либо почти не ели органические продукты, либо обходились совсем без них). Таковы выводы недавнего эпидемиологического исследования, опубликованного в престижном журнале JAMA Internal Medicine.

Авторы новой работы практически пять лет наблюдали за примерно 69 тысячами добровольцев из Франции. Участники исследования заполняли опросник о своём рационе питания. Также учёные изучали данные о здоровье людей.

Оказалось, что органическая еда (то есть выращенная без использования пестицидов, регуляторов роста, антибиотиков и других подобных веществ) заметно снижала риск развития рака молочной железы, возникающего после менопаузы, и неходжкинской лимфомы.

Чуть меньший эффект пища оказывала на другие типы рака, например, рак простаты и толстого кишки.

Как предполагают учёные, снижение риска развития онкологии у людей, употребляющих в пищу большое количество органических продуктов, можно объяснить уменьшением воздействия на их организмы остатков от распространённых пестицидов.

Сами авторы исследования отмечают несколько недостатков своей работы: в частности, непродолжительное время наблюдения и потенциальное влияние других факторов образа жизни. Между тем они предполагают, что потребление органических продуктов питания может являться способом профилактики рака.

Примечательно, что многие эксперты подвергли сомнению выводы работы. Они указывают на ряд других факторов, способных повлиять на риск развития заболевания, которые не было приняты во внимания.

"Как и следовало ожидать, участники, употребляющие органические продукты питания, были в среднем более образованными, имели более высокие доходы, а также вели более здоровый образ жизни", — отмечает Родж Эри (Raj Eri) из Университета Тасмании.

Дело в том, что органические продукты стоят дороже, а значит, позволить их себе могут люди с более высокими доходами, лучшими медстраховками и, как правило, больше знающие о профилактике заболеваний. Соответственно, разница в заболеваемости раком может объясняться отнюдь не рационом питания.

Ключевая проблема такого рода исследований, продолжает Родж Эри, заключается в том, что, независимо от статистических подходов и корректировок, практически невозможно сказать, является ли использование органических продуктов питания причиной наблюдаемой положительной ассоциации.

Многие эксперты также отмечают ещё один существенный недостаток исследования: авторы работы не учитывали различия в пищевых привычках (вегетарианцы приравнивались к тем, кто потребляет сахар и мясо).

Томас Сандерс (Thomas Sanders) из Королевского колледжа Лондона сомневается, что употребление органических продуктов может стать профилактической мерой.

"Участники, которые чаще сообщали о том, что едят органическую пищу, чаще были некурящими, имели более низкий индекс массы тела (меньше страдали от ожирения) и потребляли меньше алкоголя. Речь идёт о факторах, которые, как предполагается, приводят к меньшему количеству случаев возникновения рака в этой группе", — отмечает Сандерс.

Несмотря на то, что содержание гербицидов и пестицидов в пищевых продуктах, вне всяких сомнений, является серьёзной проблемой для здоровья, невозможно сделать вывод о том, что органические продукты питания снижают риск рака, исходя из данных исследования, считают многие учёные.

Подводя итоги, Эри напоминает, что "употребление фруктов и овощей в целом полезно для людей, являются они органическими или нет".

Добавим, что ранее российские учёные выяснили, что соединения из морской травы подавляют развитие рака. А вот препараты для наращивания мышечной массы повышают риск развития рака яичек.

Впрочем, есть мнение, что развитие рака в целом является случайностью. В теле каждого человека с возрастом накапливается огромное количество мутаций, которые, как известно, являются причиной раковых заболеваний.