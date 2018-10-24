Снос недостроенной Ховринской больницы в Москве обещают закончить досрочно

В столице начался снос заброшенной Ховринской больницы. Сначала приступить к демонтажу планировали только в ноябре, но тяжелую технику пустили на площадку досрочно, чтобы как можно скорее начать на этом месте новую стройку. Что там появится теперь?

Строительная техника шаг за шагом превращает один из самых мрачных долгостроев столицы в историю. Семь тысяч квадратных метров бетонных плит и кирпичей за полгода сровняют с землей. Для местных жителей сегодня — знаковый день.

- Все, что там происходило, всех пугает, и слава Богу, что ее все-таки снесут наконец-то!

Сейчас рабочие расчищают площадку для огромных гидравлических ножниц. Они вытягиваются на 40 метров, и именно ими будут разрушать один из самых больших недостроев столицы.

"Снос будет осуществляться так называемым умным методом демонтажа, при котором все отходы и элементы, образующиеся при сносе, будут распределяться дифференцированно, попозиционно. Иными словами, дерево — отдельно, стекло — отдельно, бетон — отдельно", — говорит руководитель проекта компании-генерального подрядчика Дмитрий Котыхов.

Строительство больницы остановили еще в 80-е, затем то возобновляли, то снова приостанавливали. За годы запустения место обрастало мифами и легендами.

- Я слышала, что привидения ходят. Я, конечно, в это не верю.

Здесь собирались сектанты, гибли подростки, жили бездомные. Теперь это в прошлом. Начать демонтаж планировали в ноябре, но решили не медлить. На месте снесенного комплекса построят дома по программе реновации и подземный паркинг.

Хотя официально у рабочих есть на снос полгода, завершить работы планируют досрочно. Подрядчик обещает, что уже в конце февраля 2019 года здесь будет голое поле.