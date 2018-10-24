Тема:
Снос пятиэтажек 1 час назад
Снос недостроенной Ховринской больницы в Москве обещают закончить досрочно
В столице начался снос заброшенной Ховринской больницы. Сначала приступить к демонтажу планировали только в ноябре, но тяжелую технику пустили на площадку досрочно, чтобы как можно скорее начать на этом месте новую стройку. Что там появится теперь?
Строительная техника шаг за шагом превращает один из самых мрачных долгостроев столицы в историю. Семь тысяч квадратных метров бетонных плит и кирпичей за полгода сровняют с землей. Для местных жителей сегодня — знаковый день.
- Все, что там происходило, всех пугает, и слава Богу, что ее все-таки снесут наконец-то!
Сейчас рабочие расчищают площадку для огромных гидравлических ножниц. Они вытягиваются на 40 метров, и именно ими будут разрушать один из самых больших недостроев столицы.
"Снос будет осуществляться так называемым умным методом демонтажа, при котором все отходы и элементы, образующиеся при сносе, будут распределяться дифференцированно, попозиционно. Иными словами, дерево — отдельно, стекло — отдельно, бетон — отдельно", — говорит руководитель проекта компании-генерального подрядчика Дмитрий Котыхов.
Строительство больницы остановили еще в 80-е, затем то возобновляли, то снова приостанавливали. За годы запустения место обрастало мифами и легендами.
- Я слышала, что привидения ходят. Я, конечно, в это не верю.
Здесь собирались сектанты, гибли подростки, жили бездомные. Теперь это в прошлом. Начать демонтаж планировали в ноябре, но решили не медлить. На месте снесенного комплекса построят дома по программе реновации и подземный паркинг.
Хотя официально у рабочих есть на снос полгода, завершить работы планируют досрочно. Подрядчик обещает, что уже в конце февраля 2019 года здесь будет голое поле.
Ранее по теме
-
В Госдуму внесен законопроект о реновации по всей России1 месяц назад
-
Московские хрущевки демонтируют по технологии "умного сноса"2 месяца назад
-
Десять тысяч новоселов по реновации: как обживаются те, кто уже сменил прописку?2 месяца назад
-
Жильцы пятиэтажек на юго-западе Москвы готовятся к переезду в новые квартиры2 месяца назад
-
Дома по программе реновации будут строить за 3 года3 месяца назад
-
Первую пятиэтажку реновации снесут в августе3 месяца назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
ЧП в метро Рима: МВД Италии винит во всем россиян
- Сергей Шнуров женился
- Московская шаурма не прошла проверку
- Вице-мэра, главу "Водоканала" и главного архитектора Сочи задержали
- Волонтеры спасают старорусский город от бульдозеров
Самое читаемое
-
Убивший 12-летнюю школьницу уже сидел за изнасилование
- Поножовщина на российской базе в Антарктике: полярника спасают врачи
- Мертвую россиянку пытались вывезти на Украину под видом живой
- Зажигалка стала причиной гибели маленького ребенка
- "Первый Кен России" после двадцатой пластики попал в реанимацию. Фото
Авто.Вести.Ru
-
Роскошный BMW X7: все подробности и российские цены!
- В России начат прием заказов на новый Audi A6 (есть цены)
- Toyota начала продажи особого RAV4 для России
- "Правильный" Nissan Patrol превратили в "Газель"
- Назван самый популярный автомобиль в мире
Экономика
-
В России могут разрешить импорт товаров без ведома владельцев брендов
- Италия и ЕС: компромисса нет
- Энергоснабжение "Парка Легенд": история успеха проекта "АйТеко"
- Вы уволены! 25 покинувших администрацию Трампа
- Средний класс в США продолжает вымирать
- Китайские банки не хотят обслуживать россиян из-за санкций
Недвижимость
-
Шнур и Матильда избавляются от прошлого
- Королеву Елизавету хотят выселить из дворца
- Россиянам предложили оплачивать долги соседей
- Ставки растут: брать ли ипотеку?
- Жилой район превратили в свалку
- Назван главный загрязнитель планеты
Вести.Медицина
-
5 фактов о психопатах, которые должен знать каждый
- 8 способов заснуть (и выспаться), в которые верят ученые
- Страшнее, чем в ужастиках: кто такие люди-тени и откуда они появляются
- Есть вопрос: как кофе влияет на состояние кожи
- Папаверин решил главную проблему лучевой терапии рака
Вести в 20.00
-
Американский орлан склевал оливки
- Подруга убитого журналиста потребовала наказать убийц
- Вмешательство России не доказано, но Лондон не намерен отступать
Москва 24
-
Антибиотики и горчичники: чем не нужно лечить детскую простуду
- Следствие рассматривает несколько версий убийства следователя МВД
- Столичная полиция проверяет информацию о домогательствах таксиста к гражданке Франции
- Водитель сбил женщину с ребенком и усадил их на обочине
- Пенсионер выжил после падения под поезд на станции "Тверская"
Вести.Hi-tech
-
iPhone XS уступил по качеству камер "китайцу"
- Google реализовала управление Android-смартфоном без рук
- Windows 10 получила большое обновление. Что в нем нового?
- Huawei выпустила в России "убийцу MacBook Pro"
- Все о "доступном" айфоне, который дороже всех конкурентов
Вести-Москва
-
С "барического дна" москвичи смогут увидеть "жизнерадостную" Луну
- Московская шаурма не прошла проверку
- В Москве открылась выставка личных фотографий и писем Святослава Рихтера
- Особняку на Маросейке вернут исторический облик
- ГИБДД проводит проверки междугороднего транспорта
Вести.Стиль
-
Как ухаживать за кожей в осенне-зимний период
- От откровенных съемок до анорексии: 5 историй самых успешных моделей plus size
- Модный практикум: как стильно выглядеть в паре?
- Что носить этой зимой? 10 самых модных шуб из цветного меха
- Магия утра: 5 шагов к бодрости, которые работают
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Психологи выяснили, какой поступок является самым романтичным для женщин и мужчин
- Учёные записали жутковатые сейсмические "завывания" ледника Росса
- Как изменится продолжительность жизни людей во всём мире в 2040 году
- В Китае испытан самый большой в мире беспилотный транспортный самолёт
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Врачи поставили актера перед выбором: либо стать калекой, либо умереть
- Ольга Павловец впервые рассказала о том, как погиб ее 4-летний сын
- Известного актера из-за квартиры предал родной сын
- Дарья Юргенс рассказала, почему сделала аборт от Шевчука
Телеканал "Культура"
-
"Собибор" Хабенского вошел в лонг-лист премии "Оскар"
- Госфильмофонд России отметил юбилей
- Главная роль. Ольга Остроумова
- На Лондонском кинофестивале представят картины "Лето" и "Довлатов"