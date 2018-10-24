Камеры и сигнализация появятся еще в полусотне подземных переходов в столице

Почти полсотни столичных подземных переходов в ближайшее время оснастят системами видеонаблюдения и тревожной сигнализацией. Соответствующие проекты уже согласованы. Сейчас в переходах по всему городу работают почти полторы тысячи камер, что не только останавливает вандалов, но и позволяет в разы быстрее раскрывать преступления.

- Все, 31 камера, все полностью наблюдаем!

Под круглосуточным видеонаблюдением — почти половина всех подземных и надземных пешеходных переходов столицы. Ежегодно устанавливают сотни камер от центра города до Новой Москвы.

- Мы выставляем ракурс, чтобы видно было весь переход, чтобы камеры друг с другом не пересекались, чтобы не было мертвых зон.

- В принципе если кто-то будет знать, что там видеонаблюдение, то меньше каких-то хулиганств даже элементарных будет.

Ни одно происшествие не остается незамеченным. Камеры помогают предотвращать правонарушения, раскрывать преступления и даже находить пропавших людей. В единой системе видеозаписи хранятся не менее 30 дней.

В общей сложности системой видеонаблюдения оснащены более двухсот подземных и надземных пешеходных переходов города — это почти полторы тысячи камер. Вся информация стекается в главный диспетчерский центр "Гормоста".

"Часто к нам обращаются правоохранительные органы за видеозаписями, которые помогают раскрывать не всегда преступления, но те или иные вандальные действия, которые происходят", — говорит заместитель главного инженера ГБУ "Гормост" Виктор Сердюков.

Подземные переходы оборудованы также охранной сигнализацией, установлены дымовые извещатели и изоляторы короткого замыкания.

"В данном случае диспетчер проверяет состояние Андреевского пешеходного моста через Москву-реку, смотрит, что там происходит. Если что-то случается, то вызываются экстренные службы города", — показывает Виктор Сердюков.

В этом году камеры установили более чем в 20 подземных пешеходных переходах. Еще 42 оснастят системой видеонаблюдения в 2019 году.