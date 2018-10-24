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24 октября 201813:46

Сбербанк и ВТБ создают авиакомпанию для поддержки региональных перевозчиков

Сбербанк и ВТБ создают авиакомпанию для того, чтобы поддержать мелких региональных перевозчиков, сообщил первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис. Он отметил, что многие из действующих авиакомпаний находятся в тяжелом финансовом состоянии и не могут развивать свой парк воздушных судов.

"Мы и ВТБ можем помочь с обновлением парка судов", — объяснил он.

При этом в Сбербанке не собираются становиться акционером новой региональной компании.

"Наше участие будет сводиться к консультационной помощи и помощи в обеспечении такой компании, если она будет создана, парком воздушных судов на условиях лизинга", — объяснил Лев Хасис.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин рассказал о том, что разработку бизнес-плана будущего перевозчика завершат к концу года, а инвестиции в проект составят не менее миллиарда долларов, сообщает телеканал "Росси 24".

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