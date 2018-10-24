Двойник персонажа из "Друзей" ограбил британский магазин на ящик пива

Стражи порядка из британского Блэкпула объявили в розыск человека, как две капли воды похожего на Росса из сериала "Друзья". Интернет-пользователям пришлось долго убеждать полицейских отстать от их любимого персонажа, сообщает News.Com.Au.

На опубликованном ниже фото запечатлен вор, укравший из магазина в Блэкпуле ящик пива. За сутки пост набрал более 100 тысяч комментариев. Поклонники актера Дэвида Швиммера, сыгравшего Росса, переполошились ни на шутку.

"Я только что проверил сайт IMDB, актер снимается в фильме под названием "Прачечная". Боюсь, я не знаю, где проходят съемки", — написал один из комментаторов.

"Это кадр из серии, где Росс стал вором", — отметил другой.

"Останьте от Росса", — написал еще один поклонник "Друзей".

Пришлось полиции Блэкпула сделать специальное заявление о том, что Дэвид Швиммер не входит в число подозреваемых по этому делу.