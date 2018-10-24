Фанат ЦСКА пошел на матч Лиги чемпионов с ножевым ранением

Незадолго до матча третьего тура Лиги чемпионов в Риме, где московский ЦСКА встречался с местной "Ромой", произошла драка между фанатами команд. Римские поклонники в численном большинстве напали на россиян, в результате чего один из москвичей был ранен ножом.

Кроме того, еще два человека были избиты. Дерущиеся в непосредственной близости от стадиона "Олимпико" болельщики были разогнаны полицией. При этом, 15 римлян были задержаны. В свою очередь, получивший ранение поклонник армейского клуба отказался от оказания медицинской помощи.

"Этот болельщик отказался от первой медицинской помощи и пошел смотреть матч, – приводит слова представителя посольства РФ в Италии "Спорт-экспресс". – По-видимому, его ранение оказалось легким. Также он отказался от обращения в полицию".

Напомним, также в вечер накануне игры "Рома" – ЦСКА произошло происшествие с крушением эскалатора на станции метрополитена Repubblica в центре итальянской столицы. Сообщается о том, что в результате инцидента пострадало 16 российских болельщиков.