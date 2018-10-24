В Чебоксарах троллейбус сбил девушку на "зебре". Видео

В Чебоксарах сегодня, 24 октября, около восьми утра троллейбус сбил девушку, пересекающую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

После аварии пострадавшая смогла самостоятельно подняться и отойти в сторону. Позже она была госпитализирована с травмой ноги.