Путин поблагодарил премьера Италии за помощь пострадавшим болельщикам ЦСКА

Владимир Путин встретился в Кремле с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Через итальянского премьера президент России высказал слова благодарности мэру Рима и медперсоналу, оказавшим помощь пострадавшим на эскалаторе метро российским болельщикам.

Авария на эскалаторе произошла перед матчем ЦСКА с "Ромой" на олимпийском стадионе итальянской столицы. Эскалатор в час пик набрал скорость, а затем резко остановился. Травмы получили 19 человек, 16 из них россияне, напоминает телеканал "Россия 24". Мэр Рима Вирджиния Раджи, правда, уже обвинила в произошедшем на эскалаторе российских болельщиков. Однако сделанная в метро видеозапись свидетельствует об обратном.

В ответ на благодарность Джузеппе Конте пригласил главу российского государства посетить Италию.

"Я очень хотел бы, чтобы вы в самом ближайшем времени посетили Италию. Вы слишком долго у нас не были, — пояснил премьер-министр Италии, обращаясь к Путину. — Я не хотел бы, чтобы у итальянского народа сложилось впечатление, что вы не уделяете ему должного внимания".

До Кремля Джузеппе Конти заехал в Белый дом на Краснопресненскую набережную. Здесь прошли его переговоры в его российским коллегой Дмитрием Медведевым. Медведев и Конте обсуждали развитие сотрудничества России и Италии в вертолетостроении, которое могло бы быть много шире.

На переговорах был затронут вопрос культурного взаимодействия, в том числе в книгоиздании. На следующей книжной ярмарке Non/fiction, которая ежегодно проходит в московском ЦДХ на Крымском валу, Италия будет представлена гостем литературной ярмарки.