Западная коалиция вновь нанесла удар по Сирии

Международная коалиция во главе с США нанесла удар по деревне ас-Суса в сирийском Дейр-эз-Зоре.

Как сообщает сирийское агентство SANA, в результате авиаудара были разрушены дома местных жителей. Есть погибшие и раненые среди местного населения. Их число уточняется.

На прошлой неделе западная коалиция атаковала две деревни на востоке провинции Дейр-эз-Зор, напоминает РИА Новости. Погибли 62 мирных жителя.