Стрела автокрана рухнула на детский сад в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде стрела накренившегося автокрана упала на крышу детского сада, при этом водитель машины и строители тут же скрылись с места. Последствия ЧП сняли на видео.

Инцидент произошел около двух часов дня 24 октября на улице Анатолия Григорьева. Рядом с забором детского сада №361 рабочие попытались поднять бетонную плиту, но безуспешно. Опоры, как уточнили в региональном управлении МЧС, "поехали из-за размягчившегося грунта", как итог — кран завалился на бок, а его стрела легла на крышу одного из строений образовательного учреждения. Судя по сделанным очевидцем кадрам, само здание не пострадало.

Первоначально сообщалось, что воспитатели тут же вывели на улицу около 100 детей, но потом выяснилось, что обошлось без эвакуации — персонал дождался вызванных сотрудников МЧС, которые после осмотра места происшествия решили не прерывать работу детсада.

Поговорить с водителем автокрана у правоохранителей пока не получилось, поскольку и он сам, и другие строители сбежали с места.

Это второе за день происшествие с участием высотной техники — с утра башенный кран рухнул на два автомобиля в Самаре, оператор получит серьезные травмы.