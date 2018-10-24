Матвиенко: Россия адекватно ответит на выход США из ДРСМД

Мы сумеем постоять за себя и позаботиться о своей национальной безопасности в случае выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заверила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "У нас есть адекватные ответы", — заявила она.

По мнению спикера верхней палаты российского парламента, США уже приняли решение о выходе из договора, это всего лишь теперь надо формализовать. "Это катастрофическое решение, которое разрушает систему международной стабильности", — цитирует Матвиенко ТАСС.

Договор РСМД был подписан в 1987 году. Он запрещает России и США иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. При этом в последнее время Москва и Вашингтон периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении этого договора.

Кроме того, президент США Дональд Трамп обвинил в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности Китай. При этом Пекин этот договор никогда не подписывал и не является стороной, участвующей в его исполнении.

Посетивший Москву помощник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон предложил в Кремле обсудить связь договора с Китаем. Однако Москва возразила: без Китая участие Китая в договоре обсуждать права не имеет.

При этом Москва и Вашингтон договорились о новой личной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже 11 ноября 2018 года. Эта встреча, как подчеркнула Валентина Матвиенко, пройдет в новой политической реальности – после промежуточных выборов в американский Конгресс, намеченных на 6 ноября.