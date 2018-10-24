Вице-мэра, главу "Водоканала" и главного архитектора Сочи задержали. Идут обыски

Вице-мэр Иван Бомбергер, который сегодня исполнял обязанности мэра Сочи, задержан правоохранительными органами. В его квартире и на рабочем месте идут обыски, полиция изымает документы. Вместе с и.о. мэра задержаны главный архитектор города Владимир Малов и руководитель МУП "Водоканал" Сергей Винарский.

Как стало известно агентству ТАСС из собственного источника, Бомберга и Малова подозревают в превышении должностных полномочий и выдаче незаконных разрешений на строительство домов в Сочи. А Винарский также незаконно разрешил подключить многоэтажный дом к водопроводу, хотя по документам это здание считалось индивидуальным жилым строением.

Кроме того, правоохранительные органы заинтересовались, как Бомберг смог купить 90-метровую однокомнатную квартиру всего за один миллион рублей и откуда у Винарского 8 миллионов рублей и коллекция дорогих часов.

В администрации Сочи рассказали, что работают в обычном режиме. А мэр города Анатолий Пархомов сейчас в командировке. Поэтому пока временно исполняющим обязанности главы стал другой вице-мэр – Константин Чеботарь.

Напомним, 19 октября полиция арестовала вице-мэра Сочи Сергея Юрина. Его подозревают во взяточничестве. Еще раньше, весной этого года, под стражу отправлен вице-мэр Мугдин Чермит. Его обвиняют в растрате 400 миллионов рублей.