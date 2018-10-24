Российских наблюдателей пригласили на учения НАТО

Руководство НАТО пригласило наблюдателей из России и Белоруссии на учения "Единый трезубец-2018" в Норвегии, и обе страны приняли приглашение. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, приветствовав это решение.

Учения НАТО Trident Juncture, которые начнутся в Норвегии 25 октября, станут крупнейшими со времени окончания холодной войны, сообщает РИА Новости. В них примут участие 65 кораблей, 250 самолетов, 10 тысяч транспортных средств и 50 тысяч человек личного состава.

Столтенберг отметил, что в последние годы обстановка в области безопасности в Европе значительно ухудшилась, и "НАТО отреагировала адаптацией своей коллективной обороны". Также он подчеркнул, что Альянс не стремится к конфронтации, но готов защищать союзников от любой угрозы.

"Сценарий вымышленный, но уроки, которые мы выучим, будут реальными", — сказал он.

Как сообщает "Россия 24", глава НАТО выразил надежду на то, что Москва и Вашингтон договорятся о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений в 2021 году. Он сказал, что верит в контроль над вооружением, который должен быть "сбалансирован и постоянен".