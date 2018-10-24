"Милан" может заменить Гаттузо экс-наставником сборной Италии

Руководство итальянского "Милана" в ближайшее время может отправить в отставку нынешнего главного тренера Дженнаро Гаттузо. Боссы выразили свое недовольство текущими результатами "россонери" под руководством своего бывшего игрока.

После восьми туров чемпионата Италии миланисты располагаются на 12-й строчке турнирной таблицы. Кроме того, в предыдущем матче "красно-черные" проиграли принципиальное дерби против соседей из "Интера" (0:1), что особенно расстроило руководство. Однако даже после этого боссы не делают скоропалительных решений и дают Гаттузо время на выправление текущей ситуации.

Тем не менее, если специалист не справится со своей задачей, то он покинет клуб. Ему уже даже нашли замену – новым наставником "Милана" может стать экс-тренер сборной Италии Роберто Донадони. На данный момент специалист свободен от работы, а последним местом его работы была "Болонья".