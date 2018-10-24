Новости Политика

Все видео этой рубрики
24 октября 201815:28

Болтон: США пока не планируют вводить новые санкции против России

EPA

В настоящее время в США не рассматривается вопрос о введении дополнительные санкции против России, сообщил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон.

Он пояснил, что санкции вводятся или снимаются в зависимости от действий той страны, в отношении которой они введены. На практике американские власти принимают решение о дополнительных санкциях по истечении шести месяцев, а последние санкции против России США ввели четыре месяца назад в связи с делом об отравлении Скрипалей.

"На данный момент мы не рассматриваем возможность дополнительных санкций в отношении РФ", — подчеркнул Болтон.

23 октября в Москве состоялась встреча советника президента США по вопросам нацбезопасности Джона Болтона с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудили, в том числе, и заявления Дональда Трампа о выходе США из договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).

Американские санкции в отношении РФ по делу Скрипалей вступили в силу 27 августа. США обвиняют России в применении химического оружия и причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. В числе новых ограничительных мер запрет на поставки в Россию товаров оборонного значения, военной электроники, беспилотников, авиадвигателей.

Сейчас

15:23

Турецкой полиции разрешили осмотреть колодец в саудовском посольстве

14:00

Коалиция вновь нанесла удар по Сирии

11:13

МВД Италии обвиняет россиян в прыжках на эскалаторе

09:49

У руководства Сочи идут обыски

07:53

Секретарь Совбеза РФ дал оценку последним трагическим ЧП

04:55

ЧП в Риме: пострадали 15 российских болельщиков

03:14

В США разбился самолет с опознавательными знаками Luftwaffe

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Стрела автокрана рухнула на детский сад в Нижнем Новгороде

Стрела автокрана рухнула на детский сад в Нижнем Новгороде

1 час назад
Вице-мэра, главу "Водоканала" и главного архитектора Сочи задержали. Идут обыски

Вице-мэра, главу "Водоканала" и главного архитектора Сочи задержали. Идут обыски

1 час назад
Трагедия с болельщиками в римском метро: эскалаторы давно требовали ремонта

Трагедия с болельщиками в римском метро: эскалаторы давно требовали ремонта

23 минуты назад
Врачи уточняют диагноз певице Светлане Лободе

Врачи уточняют диагноз певице Светлане Лободе

4 часа назад
Чем Рупит лучше Боровска? Волонтеры спасают старорусский город от бульдозеров

Чем Рупит лучше Боровска? Волонтеры спасают старорусский город от бульдозеров

1 час назад
Турецкой полиции разрешили осмотреть колодец в саудовском посольстве

Турецкой полиции разрешили осмотреть колодец в саудовском посольстве

36 минут назад
Куда поехать в 2019 году: топ-10 стран мира

Куда поехать в 2019 году: топ-10 стран мира

23.10.2018 10:19
Нужна помощь: Марку Альмухаметову требуется дорогое обследование и лечение

Нужна помощь: Марку Альмухаметову требуется дорогое обследование и лечение

22.10.2018 08:44
Московская шаурма не прошла проверку: Роспотребнадзор нашел многочисленные нарушения

Московская шаурма не прошла проверку: Роспотребнадзор нашел многочисленные нарушения

4 часа назад
Бегунья доползла до финиша марафона со сломанной ногой

Бегунья доползла до финиша марафона со сломанной ногой

4 часа назад
Мертвую россиянку пытались вывезти на Украину под видом живой

Мертвую россиянку пытались вывезти на Украину под видом живой

5 часов назад
"Я стабильно пьяно и женато": Шнур подтвердил, что вновь окольцевался

"Я стабильно пьяно и женато": Шнур подтвердил, что вновь окольцевался

4 часа назад
Поднят упавший в воду пролет Крымского моста

Поднят упавший в воду пролет Крымского моста

3 часа назад
Подарите Соне возможность жить и дышать

Подарите Соне возможность жить и дышать

4 часа назад
Что на самом деле произошло в студии "60 минут"

Что на самом деле произошло в студии "60 минут"

22 часа назад
"Модель преступления". Смотрите новое расследование Эдуарда Петрова

"Модель преступления". Смотрите новое расследование Эдуарда Петрова

23.10.2018 12:21
После урагана "Валака" на Гавайях пропал остров

После урагана "Валака" на Гавайях пропал остров

22 минуты назад
Сильный ливень превратил улицы Туапсе в реки

Сильный ливень превратил улицы Туапсе в реки

44 минуты назад
Болтон: США пока не планируют вводить новые санкции против России

Болтон: США пока не планируют вводить новые санкции против России

57 минут назад
Парламент Армении не утвердил премьером Пашиняна, положив начало своему роспуску

Парламент Армении не утвердил премьером Пашиняна, положив начало своему роспуску

1 час назад
Их нравы: особенности квартир в разных странах, которые вас удивят

Их нравы: особенности квартир в разных странах, которые вас удивят

1 час назад
Двойник персонажа из "Друзей" украл из британского магазина ящик пива

Двойник персонажа из "Друзей" украл из британского магазина ящик пива

2 часа назад
Венедикт Ерофеев в Кировске: музей по мотивам книги

Венедикт Ерофеев в Кировске: музей по мотивам книги

2 часа назад
Западная коалиция вновь нанесла удар по Сирии

Западная коалиция вновь нанесла удар по Сирии

2 часа назад
Фанат ЦСКА пошел на матч Лиги чемпионов с ножевым ранением

Фанат ЦСКА пошел на матч Лиги чемпионов с ножевым ранением

2 часа назад
Сбербанк и ВТБ создают авиакомпанию для поддержки региональных перевозчиков

Сбербанк и ВТБ создают авиакомпанию для поддержки региональных перевозчиков

2 часа назад
Пушилин: ДНР сможет отразить возможную агрессию Украины

Пушилин: ДНР сможет отразить возможную агрессию Украины

2 часа назад
Макияж на Хэллоуин: топ-5 простых вариантов от пользователей Инстаграма

Макияж на Хэллоуин: топ-5 простых вариантов от пользователей Инстаграма

2 часа назад
Что носить этой зимой? 10 самых модных свитеров

Что носить этой зимой? 10 самых модных свитеров

2 часа назад
Бюджет 2019 года будет профицитным

Бюджет 2019 года будет профицитным

3 часа назад
"Он почти не сопротивлялся, хватался за сердце": задержан изнасиловавший двух школьниц педофил

"Он почти не сопротивлялся, хватался за сердце": задержан изнасиловавший двух школьниц педофил

3 часа назад
Назван самый популярный автомобиль в мире

Назван самый популярный автомобиль в мире

3 часа назад
Копия "Титаника" отправится в плавание в 2022 году

Копия "Титаника" отправится в плавание в 2022 году

3 часа назад
102-летний австралиец может получить 7 лет тюрьмы за ссору с 92-летней старушкой

102-летний австралиец может получить 7 лет тюрьмы за ссору с 92-летней старушкой

3 часа назад
Топилин: зарплаты россиян растут беспрецедентными темпами

Топилин: зарплаты россиян растут беспрецедентными темпами

3 часа назад
Скончался известный советский пародист Юрий Григорьев

Скончался известный советский пародист Юрий Григорьев

4 часа назад
В России начат прием заказов на новый Audi A6 (есть цены)

В России начат прием заказов на новый Audi A6 (есть цены)

4 часа назад
Сердобольные соседи подкармливали оставленную в квартире кошку через замочную скважину

Сердобольные соседи подкармливали оставленную в квартире кошку через замочную скважину

4 часа назад
Экспериментальное лекарство увеличило продолжительность жизни в два раза

Экспериментальное лекарство увеличило продолжительность жизни в два раза

5 часов назад
В Японии откроются официальные кафе, посвященные "Гарри Поттеру"

В Японии откроются официальные кафе, посвященные "Гарри Поттеру"

5 часов назад
Голливудская актриса заявила, что мультфильм "Белоснежка" вреден для детей

Голливудская актриса заявила, что мультфильм "Белоснежка" вреден для детей

5 часов назад
Битва талантов: учёные сравнили способности к рисованию нейронных сетей и людей

Битва талантов: учёные сравнили способности к рисованию нейронных сетей и людей

6 часов назад
Сэкономить миллион: покупатели не спешат за квартирами на этапе котлована

Сэкономить миллион: покупатели не спешат за квартирами на этапе котлована

6 часов назад
Toyota начала продажи особого RAV4 для России

Toyota начала продажи особого RAV4 для России

6 часов назад
Ломать - не строить: в Варшаве окончательно демонтировали памятник советским солдатам

Ломать - не строить: в Варшаве окончательно демонтировали памятник советским солдатам

16 часов назад
США пошли в кибератаку на Россию

США пошли в кибератаку на Россию

19 часов назад
Пражский филармонический хор даст концерт в Москве

Пражский филармонический хор даст концерт в Москве

21 час назад
Премьера осени: на "России" выходит многосерийная драма "Ненастье"

Премьера осени: на "России" выходит многосерийная драма "Ненастье"

18.10.2018 16:07