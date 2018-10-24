Болтон: США пока не планируют вводить новые санкции против России

В настоящее время в США не рассматривается вопрос о введении дополнительные санкции против России, сообщил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон.

Он пояснил, что санкции вводятся или снимаются в зависимости от действий той страны, в отношении которой они введены. На практике американские власти принимают решение о дополнительных санкциях по истечении шести месяцев, а последние санкции против России США ввели четыре месяца назад в связи с делом об отравлении Скрипалей.

"На данный момент мы не рассматриваем возможность дополнительных санкций в отношении РФ", — подчеркнул Болтон.

23 октября в Москве состоялась встреча советника президента США по вопросам нацбезопасности Джона Болтона с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудили, в том числе, и заявления Дональда Трампа о выходе США из договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).

Американские санкции в отношении РФ по делу Скрипалей вступили в силу 27 августа. США обвиняют России в применении химического оружия и причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. В числе новых ограничительных мер запрет на поставки в Россию товаров оборонного значения, военной электроники, беспилотников, авиадвигателей.