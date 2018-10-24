Парламент Армении не утвердил премьером Пашиняна, положив начало своему роспуску

Парламент Армении на специальном заседании отклонил кандидатуру исполняющего обязанности премьер-министра Николы Пашиняна на пост главы правительства, положив начало процедуре роспуска законодательного органа.

Как передает РИА Новости, в голосовании не участвовали представители фракций "Республиканская партия Армения", "Дашнакцутюн" и блока Царукяна. В результате за кандидатуру Пашиняна не проголосовал ни один парламентарий, 11 депутатов воздержались, один выступил против.

Сам Пашинян, который 16 октября подал в отставку, пояснил общественности, что его кандидатура была выдвинута для неизбрания председателя правительства страны, чтобы затем не было протестов по поводу легитимности предстоящих досрочных парламентских выборов.

Ранее с подобными разъяснениями выступила руководитель провластной парламентской фракции "Елк" (Исход) Лена Назарян, сообщившая, что выдвижение Пашиняна носит формальный характер и нужно для роспуска парламента в том случае, если депутаты не одобрят кандидатуру на пост премьера.

У парламентских фракций Национального собрания имеется еще семь дней для согласования кандидатуры премьер-министра Армении. В случае если они второй раз не согласятся утвердить Пашиняна, парламент страны будет распущен.

Ожидается, что досрочные выборы в Национальное собрание Армении пройдут в декабре.