Турецкой полиции разрешили осмотреть колодец в саудовском посольстве

Власти Саудовской Аравии дали разрешение турецким следователям на осмотр колодца на территории генконсульства. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на источник в следственных органах.

Ранее во время обысков дипмиссии и резиденции генконсула саудиты запретили криминалистам осматривать колодец, напоминает РИА Новости.

Вместе тем, как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информагентство "Анадолу", власти Саудовской Аравии отказали турецкой полиции в возможности проинспектировать колодец.

Саудовский журналист Джамаль Хашогги, работавший на газету Washington Post, исчез 2 октября. Он пришел в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить разрешение на развод с женой, возле ворот его ждала невеста. Однако из здания Хашогги так и не вышел.

Сначала саудовские власти заявляли, что журналист покинул посольство, однако 20 октября признали, что мужчина был убит в ходе драки. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что убийство Хашогги было хорошо спланированным. В Саудовской Аравии по этому делу задержаны 18 человек.