КХЛ. "Амур" одержал волевую победу над "Нефтехимиком"

В Континентальной хоккейной лиге стартовал новый тур регулярного чемпионата. Программу дня открывал поединок в Хабаровске, где "Амур" принимал нижнекамский "Нефтехимик". Хозяева одержали волевую победу, проигрывая на протяжении большей части матча.

Хоккеисты "Нефтехимика" к 28-й минуте вели в счете 2:1 и завершили второй период в свою пользу. Однако в заключительной двадцатиминутке хабаровчане смогли забить четыре шайбы подряд, которые и предопределили исход матча. В последние пять минут соперники обменялись заброшенными шайбами и в итоге завершили встречу со счетом 5:3 в пользу "Амура".

Следом за матчем в Хабаровске был сыгран еще один поединок на Дальнем Востоке. Во Владивостоке "Адмирал" оказался таким же негостеприимным, как и их географические соседи. На своей площадке хозяева с минимальным счетом обыграли нижегородское "Торпедо" – 3:2.