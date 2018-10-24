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В Риме пострадали российские болельщики 22 минуты назад
Трагедия с болельщиками в римском метро: эскалаторы давно требовали ремонта
Все подвижные механизмы эскалаторов римского метро, где накануне пострадали 16 россиян, требуют срочного ремонта. Об этом сообщила в прямом эфире программы "60 минут" собственный корреспондент ВГТРК Ася Емельянова.
"Итальянское издание Ansa вытащило на свет очень любопытный документ. Компания Аtaс, отвечающая за работу всех эскалаторов, три года назад отправила в мэрию бумагу, в которой говорится о том, что все подвижные механизмы римского метро требуют срочного ремонта", — сообщила Ася Емельянова.
Поверенный в делах посольства РФ в Италии Максим Бурляй рассказал, что всем россиянам оказана медицинская помощь.
"По уточненным данным, были госпитализированы 16 россиян, 8 из них выписаны, остальным продолжают оказывать медицинскую помощь. Состояние пострадавших стабильное, но степень тяжести травм разная. Еще три пациента находятся в тяжелом состоянии, у них порезы, рваные раны, переломы и вывихи", — отметил дипломат.
Он добавил, что в этом чрезвычайном происшествии оперативно сработали российские службы, среди которых МЧС и Всероссийский центр медицины катастроф. "Если пойдет речь о транспортировке пострадавших, то в целости и сохранности доставим их домой", — заверил Бурляй.
Он рассказал, что слова поддержки потерпевшим россиянам выразила мэр Рима Вирджиния Раджи. "Она выразила слова солидарности и близости с нашими пострадавшими — россиянами, болельщиками. Она готова предоставить любую помощь. Местные власти, силовые структуры, медицинские службы — все оказывают нам содействие", — отметил поверенный в делах посольства РФ в Италии
23 октября около 19:30 по местному времени на станции Repubblica римской подземки поломался эскалатор. В происшествии пострадали около 30 человек, включая болельщиков московского клуба ЦСКА.
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