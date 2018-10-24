Старбакс открыл первую в мире кофейню для слепых и слабослышащих

В Вашингтоне открыли первую кофейню сети Starbucks, предназначенную для глухих и слабослышащих. Кафе появилось рядом с университетом Галлодет, где учатся люди с таким недугом. Весь персонал заведения владеет американским языком жестов, сообщает CNN.

Представители Starbucks заявили, что их задача – организовать дополнительные рабочие места для слабослышащих, поэтому персонал уникальной кофейни будет состоять в основном из таких людей.

Moments ago — doors opened to customers waiting outside for the first U.S signing Starbucks store #StarbucksSigns pic.twitter.com/7W3mTC2aco — Lauren Blanchard (@LaurenBlanch12) 23 октября 2018 г.

Более того, пространство кофейни будет ориентировано на глухих. Заведение украсили работы художников и дизайнеров с таким недугом, вместо обычного меню в кафе есть специальные планшеты, с помощью которых клиенты могут осуществлять заказы беззвучно.

Высокую оценку новое кафе получило от обладательницы "Оскара" Мали Мэтлин, которая также является глухой.

Несколько сотрудников кафе отметили, что глухонемые страдают от хронической неполной занятости. Они надеются, что заведений, подобных вашингтонскому отделению Starbucks, со временем станет все больше.