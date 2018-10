Старбакс открыл первую в мире кофейню для слепых и слабослышащих

В Вашингтоне открыли первую кофейню сети Starbucks, предназначенную для глухих и слабослышащих. Кафе появилось рядом с университетом Галлодет, где учатся люди с таким недугом. Весь персонал заведения владеет американским языком жестов, сообщает CNN.

Представители Starbucks заявили, что их задача – организовать дополнительные рабочие места для слабослышащих, поэтому персонал уникальной кофейни будет состоять в основном из таких людей.

Moments ago — doors opened to customers waiting outside for the first U.S signing Starbucks store #StarbucksSigns pic.twitter.com/7W3mTC2aco