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Мозг человека и животных 30 минут назад
Устройство, стимулирующее мозг, улучшило память людей
Стимулирование тета-ритм мозга при помощи особого устройства может повысить тета-волновую активность и улучшить работу памяти. Таковы выводы недавнего исследования учёных Центра нейробиологии при Калифорнийском университете в Дейвисе.
Поясним, что электрическую активность мозга нейробиологи разделяют на несколько типов мозговых волн. Так называемый тета-ритм имеет частоту от 4 до 8 Гц. Он регистрируется во фронтальных зонах и гиппокампе.
Как объясняют специалисты, тета-волны появляются во время перехода спокойного расслабленного бодрствования в сонливость. Подобное состояние также называется "сумеречным", поскольку в нём человек находится между сном и бодрствованием.
Тета-ритм связан с поисковым поведением, усиливается при эмоциональном напряжении, часто наблюдается при психозах, состояниях спутанности сознания, сотрясениях мозга. Например, подобный ритм часто можно зафиксировать в мозге крысы, перемещающейся по лабиринту.
Ранее профессор психологии Чаран Ранганатх (Charan Ranganath) и его коллеги из Центра нейробиологии обнаружили любопытную вещь: высокий уровень активности тета-волн, регистрируемый непосредственно перед тестом на работу памяти, предсказывал лучшую результативность испытуемого.
Примечательно, что сегодня на рынке существуют различные устройства, использующие сочетание звука и света для стимуляции активности мозговых волн. Идея состоит в том, что меняющиеся паттерны в порождаемых ими сенсорных сигналах будут влиять на активность мозга.
Подобные устройства продаются для решения целого ряда проблем: подавления чувства беспокойства, спасения от проблем со сном и улучшения обучаемости. К слову, авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о подобном приборе, помогающем увеличить концентрацию внимания.
Тем не менее существует очень мало опубликованных научных доказательств действенности таких устройств.
Брук Робертс (Brooke Roberts), член исследовательской группы лаборатории Ранганатха, решила проверить подобное устройство для стимулирования тета-волн посредством акустического и светового воздействия.
Она пригласила принять участие в эксперименте 50 человек. Испытуемые использовали девайс в течение 36 минут или же слушали белый шум на протяжении того же времени. Затем люди проходили простой тест на память.
Оказалось, что у первой группы испытуемых наблюдалось улучшение работы памяти и усиление тета-волн по сравнению с контрольной группой.
Робертс показала свои результату Ранганатху, который решил провести похожий эксперимент. Они повторили его с 40 другими участниками с одним маленьким изменением: на этот раз контрольная группа получала бета-волновые стимуляции.
Поясним, что бета-ритм в норме связан с высшими когнитивными процессами и фокусированием внимания в обычном бодрствующем состоянии, когда человек с открытыми глазами наблюдает за происходящими событиями.
Результат второго эксперимента оказался аналогичен первому.
Специалисты также проверили отдельное исследование с использованием электрической стимуляции для усиления тета-волн. Но такой способ продемонстрировал противоположный эффект, нарушая тета-волновую активность и временно ослабляя работу памяти.
"Удивительно, что устройство, [стимулирующее тета-волны], оказало длительное влияние на тета-активность и работоспособность памяти в течение более получаса после его выключения", — говорит Ранганатх.
Результаты работы были представлены в научном издании Cognitive Neuroscience.
К слову, ранее были найдены нейроны, улучшающие память и обучение. Кроме того, авторы проекта "Вести.Наука" рассказывали о более простых способах, помогающих улучшить работу памяти. Так, учёные предлагают время от времени есть тёмный шоколад, заниматься спортом и использовать известную приправу.
Исследователи также советуют чистить память, чтобы стать умнее.
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